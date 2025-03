Ilrestodelcarlino.it - "Ora siamo davvero integrati"

Mamadou Diop, detto Doudou, è uno dei fondatori dell’associazione senegalese di Reggio. "Volevamo imparare la lingua, conoscere la cultura italiana e socializzare. Ma anche aiutarci tra noi nei momenti di difficoltà". Quando arrivò, la comunità senegalese era piccola rispetto ad altre, come quelle egiziana, ghanese e marocchina. "All’inizio c’era diffidenza, comprare casa era un problema perché non ci conoscevano. L’associazione è stata fondamentale per l’integrazione". Con il tempo il legame con i reggiani si è rafforzato. "Ora ci sono anche coppie miste e. Non abbiamo mai subito episodi di razzismo, anzi: Reggio è una città accogliente e disponibile. Vi ringraziamo".