Ilnapolista.it - Ora è ufficiale, la Juventus si è liberata di Thiago Motta. Tudor in panchina

Igorè il nuovo allenatore della, ora èesonerato., lasi èdiinIl comunicatodei bianconeri recita:Fc comunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringraziae tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.Fc comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igorche domani dirigerà il primo allenamento.Il mondo bianconero sta riabilitando Allegri: aveva capito chi era GiuntoliC’è fermento nel mondo. Quella diè la prima testa che salta ma sono in molti a pensare che presto ne cadrà un’altra: quella di Cristiano Giuntoli.