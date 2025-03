Calciomercato.it - Operazione e stagione finita, tegola UFFICIALE

Leggi su Calciomercato.it

Brutte notizie per il capitano che non tornerà in campo prima della prossima annata calcistica: dovrà finire sotto i ferriLaè di quelle pesantissima: il capitano ha annunciato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e non potrà tornare in campo prima dell’inizio della prossima(LaPresse) – Calciomercato.itMatteo Pessina ha annunciato che la sua. Fermo da novembre a causa di una lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale, proprio ora che stava per tornare in campo è arrivata la mazzata. In accordo con il club ha deciso di fermarsi e operarsi per risolvere definitivamente il problema fisico.L’annuncio lo ha dato lo stesso capitano del Monza con il lungo post su Instagram: “Il desiderio di rientrare ha fatto i conti, negli ultimi giorni, con la realtà e la razionalità: nei prossimi giorni subirò un’chirurgica che concluderà qui la mia– ha scritto il centrocampista -.