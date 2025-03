It.insideover.com - OpenAI fa pressioni su Trump per superare la legge sulla proprietà intellettuale. E la Cina

Esiste un elemento che, a detta dei giganti statunitensi dell’intelligenza artificiale come il Ceo diSam Altman, sta mettendo il bastone fra le ruote allo sviluppo “democratico” dell’IA generativa di matrice statunitense. Questo elemento si chiama diritto d’autore (copyright) o, più precisamente, dottrina del “fair use”, ovvero quell’insieme di leggi e regolamenti che limitano l’accesso ad opere e materiali protetti da copyright senza una previa autorizzazione rilasciata al soggetto che intende farne uso.e tutte le altre aziende che operano nel gigantesco e iper finanziato settore dell’IA si nutrono di materiale prodotto da autori privati per istruire i propri chatbot come ChatGPT, ma per fare questo potrebbe essere necessario violare unache ora, con l’avvento dialla Casa Bianca e il suo approccio di ampia deregolamentazione nei confronti dell’IA, potrebbe trovare terreno fertile per essere superata.