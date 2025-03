Salernotoday.it - One Billion Rising: il flash mob internazionale ideato dalla drammaturga Eve Ensler

Si terrà martedì 25 marzo alle ore 18 l’evento One, ilmobEve, organizzato dall’Associazione Differenza Donna in collaborazione con IKEA - Baronissi, per dire NO alla violenza maschile contro le donne. Presso la sede sede IKEA.