Internews24.com - Onana, per l’ex Inter è già finita con il Manchester United? Possibile avventura in Arabia

di Redazionegiàcon ilinperportiere nerazzurroL’esperienza di Andréalpotrebbe essere già al capolinea. Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, i Red Devils sarebbero pronti a cedere il portiere camerunese, acquistato a caro prezzo dall’due estati fa, dopo essere stato uno dei protagonisti della corsa europea della squadra di Simone Inzaghi.In Premier League, però,si è fatto notare più per alcune incertezze che perventi decisivi. Sempre secondo The Sun, il giocatore starebbe prendendo in considerazione alcune proposte provenienti dall’Saudita. Per sostituirlo, lostarebbe monitorando due profili in particolare: Senne Lammens, portiere dell’Anversa, valutato circa 30 milioni di sterline, e Lucas Chevalier del Lille, per il quale il club francese chiede una cifra intorno ai 40 milioni di sterline.