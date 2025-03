Ilgiorno.it - Omicidio nei boschi della droga. Chiusa l’indagine sui carabinieri

l’inchiesta a carico di un maresciallo e di un luogotenente dei, accusati rispettivamente di omidicio e depistaggio. La Procura è pronta a chiedere il loro rinvio a giudizio per la morte di Rachid Nachat, il marocchino di 34 anni il cui cadavere fu ritrovato il 10 febbraio del 2023 neidi Castelveccana. In base alla ricostruzione del pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma il maresciallo, che all’epoca aveva 54 anni ed era in forze al nucleo operativo radiomobilecompagniadi Luino, quel giorno era impegnato con altri due militari in un’operazione antispaccio nella zona delle CascateFroda. I tre si stavano muovendo in abiti civili, travestiti da cacciatori, quando si sono imbattuti in Nachat che era nascosto tra gli alberi e alla loro vista è fuggito a rotta di collo.