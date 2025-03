Lanazione.it - Olio toscano bio al top del mondo. Azienda di Reggello vince il premio

(Firenze)sale al vertice delper l’extravergine d’oliva biologico: ‘Sergenti’ dell’agricola toscana ’I Sergenti’ che ha sede a Cascia ha ottenuto il primo posto alBiol 2025, organizzato dall’associazione di produttori biologici Biol Italia su iniziativa del Ci.Bi. Consorzio italiano per il biologico. I titolari, i fratelli Cristiano e Lisa Ricci, lo hanno saputo solo ieri mattina in diretta web. "Mi hanno contattato al telefono alle 17 di venerdì dalla Puglia – racconta Lisa -, chiedendo di essere l’indomani mattina a Bari. Impossibile per me organizzare lo spostamento con così poco anticipo. Avevo capito che avevamo ottenuto un buon piazzamento, ma non il primo posto". Quando in diretta web hanno sentito il loro nome come vincitori del primo"sono scoppiata di gioia.