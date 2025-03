Ilgiorno.it - Olimpiadi invernali Milano-Cortina: a Livigno il passo Forcola resterà chiuso

(Sondrio), 23 marzo 2025 – Mentre si moltiplicano le iniziative che nel nome della vicinanza geografica e dei tanti punti di contatto, a partire da una comune sentire “alpino”, stanno ponendo le basi per collaborazioni transfrontaliere, dal turismo alla cultura alle pratiche sportive, dal punto di vista della viabilità. la Svizzera si tiene le proprie strade. Questo almeno, stando a un recente articolo di SRF News, la radio-tv svizzera, nel quale si preannuncia che per le gare dellediche si svolgeranno in Valtellina, ladichiusa. Nemmeno un evento unico come i Giochi a cinque cerchi vedranno insomma eccezionalmente transitabile la strada che soltanto da primavera inoltrata alle prime nevicate d’autunno consente anche a chi giunge dall’Italia di arrivare apassando da Tirano prima e dalla strada del Bernina in Svizzera poi, fino alla biforcazione della, accorciando così di parecchio i tempi di percorrenza rispetto al tragitto tutto italiano deldel Foscagno.