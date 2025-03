Lanazione.it - Oggi la sfilata dei cento trattori agricoli

GUALDO TADINO L’hanno chiamato “sta in festa“ il raduno diche si svolgenel comprensorio gualdese-nocerino. E che ha suscitato l’interesse di tante persone, con iscritti provenienti dal territorio della fascia appenninica, ma anche da Comuni vicini come Assisi, Bastia, Gubbio e dalla Marche. L’iniziativa, che ha avuto dei precedenti consti gualdesi che da Rasina sfilavano verso il centro con arrivo nel parco di San Guido, stavolta ha una prospettiva diversa: basta pensare che ai nastri di partenza ci saranno quasi un centinaio di, con un seguito di almeno 200 persone. Il programma: raduno dalle 9 in piazza Federico II di Svevia, negli spazi già usati per il mercato settimanale: iscrizioni e gadget in omaggio, colazione insieme come momento di convivialità e dialogo, con racconti, curiosità, ammirazione dei mezzi a disposizione usati soprattutto per i lavori; verso le 11,30 accensione dei motori e partenza della lunga, attraverso strade collinari non eccessivamente gravate dal traffico: si va verso Cerqueto, Grello, Colle di Nocera, Salmata, Ponte Parrano, Nocera Umbra: dopo il tour nella città delle acque, tutti si ritrovano in un noto ristorante per il momento conviviale.