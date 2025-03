Amica.it - Ode ai fluffy hair: soffici, voluminosi, contemporanei capelli mossi

Le acconciature Anni 80 stanno tornando, almeno su TikTok. Ma cosa le rende così irresistibili? Il bisogno di cambiamento è fisiologico e il sospetto è che ci si sia annoiate, dopo tanti anni in cui sembrava che icool dovessero essere rigorosamente lisci. Difficile stabilire il momento esatto in cui sia successo, ma il sospetto è che Kim Kardashian abbia avuto un ruolo chiave. La celebrity e imprenditrice, per anni icona deiultra-lisci, lucenti e perfettamente disciplinati, ha imposto uno standard di stile. Ma come tutte le tendenze, anche le icone cambiano. Ora, il successo di Sabrina Carpenter sta portando alla ribalta un nuovo trend che spazza via la perfezione minimale a favore di un look più morbido e voluminoso.