Secoloditalia.it - “O il maschio o la morte” di Pierre Drieu La Rochelle: vita, pace e guerra nei versi dell’intellettuale identitario

Leggi su Secoloditalia.it

“O ilo la” è il titolo della raccolta di poesie dello scrittore e saggista franceseLa, noto per le sue idee nazionaliste e per aver prestato servizio nell’esercito francese durante la primamondiale. Per la prima volta in Italia, le opere inparigino sono state pubblicate dalla casa editrice Magog che ha affidato la prefazione del libro al direttore della rivista culturale Pangea, Davide Brullo e la traduzione alla mediatrice linguistica Annalisa Crea. Le poesie, in gran parte scritte durante il primo ventennio del 1900, descrivono l’amore dello scrittore per la Francia, il rispetto per i soldati e il trionfo dellaalla fine delle ostilità tra i popoli europei a causa della.Anche lasvolge un ruolo fondamentale nei componimenti di La, questa sembra quasi un’ossessione che prendedalla penna dell’autore, una fascinazione sui cui egli riflette spesso nei suoi