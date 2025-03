Liberoquotidiano.it - "O decidi di arrenderti o..." : momento drammatico per Paola Barale, cos'ha detto in tv

"Ci sono due strade, odidi andare avanti. Io scelgo la seconda strada perché mi fa vivere la vita con leggerezza - che non è superficialità - perché mi fa pesare meno tutto quanto":, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo haa proposito del recente lutto che ha vissuto, la morte di mamma Carla. "Mia mamma è stata abbastanza severa, mi ha sempre trattenuta, non mi ha mai supportato molto nei miei sogni e forse perché pensava che fossi la ribelle della famiglia - ha raccontato la showgirl -. Diciamo che lei non mi ha mai spinta a "volare" ma io questo l'ho capito perché erano altri tempi, però, è stata una madre che si è dimostrata molto comprensiva in diverse situazioni. Non era una persona fisica, i baci e le carezze me li sono presa di più in questi ultimi anni".