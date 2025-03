Zonawrestling.net - NWA: Rhino appare a sorpresa a Hard Times e sfida Latimer per il World Title

Apparizione anel finale del Main Event diV della NWA, andato in scena questo sabato a Dothan, Alabama.Thomaveva appena difeso con successo l’NWAHeavyweightdall’assalto di Carson Drake, quando nel post match le luci si sono spente ed è apparso sul ring:SHOCKING APPEARANCE TONIGHT ATV! Former NWA’s Heavyweight Champion Rhjno has challenged Thom! William Patrick Corgan has made the call and The Man Beast will take onat the Home ofcore – the 2300 Arena – in Philadelphia at the Crockett Cup. pic.twitter.com/kjSLPVcyAD— NWA (@nwa) March 23, 2025Dopo aver fatto piazza pulita di Drake e del suo seguito, ha indicatoe la Ten Pounds Of Gold e lanciato laper un Match contro il campione alla Crockett Cup 2025, in programma il 17 Maggio a Philadelphia nella storica 2300 Arena, sede di tutti gli show più importanti della storia della ECW.