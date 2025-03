Oasport.it - Nuovo ordine d’arrivo GP Cina F1 2025: cos’è cambiato con la squalifica delle Ferrari

Leggi su Oasport.it

L’del GP di, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Shanghai, è stato stravolto da ben tre squalifiche. I commissari di gara hanno avuto parecchio lavoro da fare al termine della gara e i verdetti sono stati impietosi per la, che torna a casa a mani vuote. La monoposto di Charles Leclerc non rispettava il peso minimo imposto dal regolamento (era di 799 contro gli 800 kg previsti), mentre la vettura di Lewis Hamilton aveva uno spessore del pattino inferiore (8,5-8,6 millimetri contro i 9 mm indicati dalle regole).Il monegasco aveva tagliato il traguardo in quinta posizione, appena davanti al britannico. Chi è arrivato alle loro spalle ha operato un doppio balzo in avanti: Esteban Ocon è risalito fino al quinto posto con la Haas, Kimi Antonelli ha terminato in sesta posizione con la Mercedes, settima piazza per la Williams di Alexander Albon, Oliver Bearman ottavo con l’altra Haas, a punti anche Lance Stroll (nono con la Aston Martin) e Carlos Sainz (decimo con la Williams).