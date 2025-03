Spazionapoli.it - Nuovo obiettivo Napoli, il talento arriva dalla Turchia: ha già collezionato 5 gol e 2 assist!

Leggi su Spazionapoli.it

Ilè già molto attivo sul mercato in entrata. La società avrebbe presentato un’offerta per un noto calciatore. In casasi pensa al presente ma anche al futuro. Il club azzurro, come ormai noto a tutti, starebbe pensando di rinforzare la squadra in vista dei prossimi anni. Taleè ovviamente primario, con il DS Manna che proverà ad assecondare le richieste di Antonio Conte. Oltre all’Italia, però, la dirigenza starebbe monitorando alcuni profili esteri. Nelle ultime ore, infatti, sarebbero emersi dettagli chiave su un calciatore turco nel mirino del club partenopeo.Aydin nel mirino del: presentata la prima offerta!Ilguarda oltre la Serie A per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Il club azzurro e in modo particolare il DS Manna starebbe seguendo alcuni profili.