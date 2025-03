Tvplay.it - Nuovo bomber per Conte, sorpresa Napoli: costa ‘solo’ 30 milioni

Leggi su Tvplay.it

Ilha intenzione di mettere a disposizione di mister Antoniouninaspettato da 30di euro: il piano della società di Aurelio De Laurentiis.È tempo di pensare al domani, a cominciare dalle necessità emerse nel corso di questa stagione, per rendere ilsempre più competitivo e in lotta per i principali traguardi nazionali e non solo. Lo sta facendo il presidente Aurelio De Laurentiis insieme allo staff dirigenziale partenopeo, individuando una prima figura che potrebbe essere l’innesto in attacco tanto atteso da mister Antonioe utile all’economia del gruppo squadra.per30(LaPresse) – tvplay La notizia arriva da ‘CaughtOffSide’, secondo cui le insicurezze del West Ham sarebbero la base di partenza per un affare che coinvolgerebbe il