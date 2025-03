Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, Marocchino sentenzia: «Direi questi due nomi, lui piace alla società». Poi lancia la provocazioni sull’ex Inter

di RedazionentusNews24su quello che potrebbe essere ilmister: tutte le paroleDomenicovenuto a Rai Sport Live per analizzare quanto sta accadendocon l'imminente esonero di Thiago Motta dpanchina bianconera.PAROLE – «Thiago Motta, avrà avuto le sue ragioni, ma si è ostinato a perseguire sempre i suoi obiettivi senza cambiare. Prossimo? Mi giocherei Conte o Mancini, il primo è considerato bene d. Zidane è qualche anno che non allena e per Mancini, a quanto pare abbiamo un rapporto con gli exse dopo Thiago Motta prendiamo Mancini , tra qualche anno prenderemo Inzaghi (ride ndr.)».