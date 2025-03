Ilgiornaledigitale.it - Novità Fiat 2025, tutto quello che sappiamo sulla “Giga Panda”

Lasi prepara a lanciare un nuovo modello nel, attualmente noto con il nome in codice “”. Tuttavia, questo non sarà il nome ufficiale al momento del lancio. Secondo Olivier François, CEO di, il nuovo modello non si chiamerà néné Multipla. Il nome ufficiale potrebbe essere “Grizzly” o “Gorilla”, ispirato a un animale più grande del, ma al momento non è stato ancora deciso. Lasarà un SUV di segmento C, con una lunghezza di circa 4,4 metri e un design squadrato che richiama l’estetica dellaoriginale del 1980. Questo veicolo sarà costruitopiattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa utilizzata per la Grande, la Citroën C3, la C3 Aircross e la Opel Frontera. La produzione avverrà nello stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, scelta strategica per mantenere prezzi competitivi.