Novità della rottamazione quinquies: in discussione il disegno di legge della Lega

Il Parlamento italiano sta valutando una proposta diche potrebbe rappresentare una grande opportunità per i contribuenti in difficoltà con il pagamento delle imposte. Ildivoluto dalladi Matteo Salvini, attualmente esaminato in Senato, introduce una nuova edizionecosiddetta “delle cartelle esattoriali” (), un programma di definizione agevolata dei debiti fiscali. Questa edizione, se approvata, riserverebbe condizioni più favorevoli rispetto alle precedenti, offrendo soluzioni concrete per sanare posizioni debitorie arretrate.LeLapresenta significativerispetto alla precedente edizione, la “quater”. Ildiprevede un ampliamento del periodo di riferimento, estendendo la possibilità di regolarizzare i debiti anche per quelli affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023.