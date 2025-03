Ilgiorno.it - Notte di Capodanno a Milano e stupro di gruppo in piazza: l’intelligenza artificiale nella caccia ai violentatori

, 23 marzo 2025 – Saràad andare in soccorso alle indagini della Squadra mobile e della procura sullodiconsumato l’ultimadell’anno inDuomo. Con questa nuova tecnica gli investigatori, che stanno lavorando alle immagini raccolte dai primi giorni di gennaio, cercheranno di ricostruire un contorno più definito delle persone indicate dalle vittime come appartenenti a undi possibili autori del reato. Anche partendo da un modello di giacca o di abbigliamento, stando a quello che hanno spiegato gli investigatori, consi può cercare di isolare un individuo e sperare di restituirgli una identità tra la folla. Molestata a. I pm: violenza collettiva: "Non è un caso isolato" Questo aiuterebbe le indagini sulle quali la pm Alessia Menegazzo e l’aggiunto Letizia Manripongono molta fiducia che si arrivi presto a una definizione, ma fin da subito si sono mostrate complesse per la folla di persone che gremiva ladi