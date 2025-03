Velvetgossip.it - Notizie televisive: aggiornamenti e approfondimenti sul panorama attuale

Francesca Fialdini ha accolto oggi, 23 marzo 2025, nel suo programma “Da noi. a ruota libera” due ospiti d’eccezione: Maurizio Battista e Paolo Fox. L’episodio, trasmesso in diretta, ha visto i due artisti discutere di vari temi, dal mondo dello spettacolo alla cultura popolare, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente per il pubblico.Le anticipazioni di presadirettaQuesta sera, 23 marzo 2025, il programma “PresaDiretta” condotto da Riccardo Iacona si concentrerà su temi di attualità, con un focus particolare su Donald Trump e il suo approccio alle energie rinnovabili. L’episodio promette di offrire spunti di riflessione su come le politiche energetiche stiano evolvendo in un contesto globale sempre più attento alla sostenibilità.Che tempo che fa: gli ospiti di fabio fazioNel corso della puntata di “Che tempo che fa”, in onda stasera, Fabio Fazio avrà come ospiti Lucio Corsi e Lorella Cuccarini.