Velvetgossip.it - Notizie dal mondo della televisione: aggiornamenti e approfondimenti recenti

Leggi su Velvetgossip.it

Tra il 22 e il 23 marzo 2025, il programma di successo Amici 24, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha dato il via alla sua fase serale con una puntata ricca di emozioni e sfide. La trasmissione ha mantenuto le tradizionali dinamiche, presentando sfide tra i concorrenti, il guanto dei professori e ospiti di spicco, tra cui un noto regista e artisti famosi. La prima puntata del serale di Amici 24La prima puntata del serale di Amici 24 ha avuto luogo tra il 22 e il 23 marzo 2025. Durante la trasmissione, gli allievi hanno affrontato diverse prove, mettendo in mostra il loro talento davanti a una giuria di esperti e al pubblico da casa. L’atmosfera era carica di tensione e aspettative, con i concorrenti pronti a dimostrare il loro valore per proseguire nel talent show. Il format ha visto anche l’intervento di ospiti speciali, che hanno arricchito la serata con le loro performance e la loro esperienza neldello spettacolo.