Non vergognosa ma scandalosa | L' Eredità si scatena l' inferno dopo la puntata

La debuttante Alessandra, dalla Calabria, la campionessa in carica Marina, traduttrice, e “Mister Settantacinquemila” Gabriele: loro i tre concorrenti che hanno giocato al Triello a L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nellain onda questa sera, domenica 23 marzo. Ai Cento Secondi, invece, sono riusciti ad accedere solo Gabriele e Marina, che si sono contesi una Ghigliottina da 145.000 euro. Ad avere la meglio, alla fine, è stato Gabriele, che così è andato alla Ghigliottina per la quarta volta. Le parole in gioco questa sera erano primo, memoria, passo, radar e marciapiede.un solo dimezzamento, il campione è rimasto con 72.500 euro. Poi, a seguito del minuto di ragionamento previsto dal regolamento, ha scritto la parola PERCORSO sul cartoncino a sua disposizione.