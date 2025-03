Secoloditalia.it - Non solo Prodi. Ventotene scatena anche la “violenza” di Bertinotti: “A Meloni avrei tirato un oggetto…” (video)

Raffinati, eleganti, profondi, europeisti veri, mica come quelli di destra. Eppure nel racconto dei grandi leader della sinistra che si sono indignati per le parole di Giorgiasullo spirito “antidemocratico” del Manifesto diper questioni di principio nobili e colte, qualcosa non torna. Molto non torna. Dopo la sceneggiata in aula, mentre parlava la premier, la scorsa settimana, con tanto di pianti, urla e insulti agli indirizzi del capo del governo, da due giorni a questa parte sono scesi in campo due cariartidi della sinistra italiana, ma ancora molto presenti nel dibattito politico. E lo hanno fatto in un modo che – se i due non fossero degli anziani signori in genere pacifici e compassati – si potrebbe definire violento. Ieri Romanoche risponde male a una giornalista che gli aveva chiesto cosa pensasse di una frase “comunista” del Manifesto di, per poi tirarle una ciocca di capelli – secondo quanto denunciato dalla cronista e da Mediaset – poi dopo qualche ora le dichiarazioni di Fausto, nel corso del programma, su La 7, di Massimo Gramellini.