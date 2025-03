Notizieaudaci.it - ‘Non farò il secondo a nessuno’, la Juventus si affida al bianconero doc Igor Tudor

conosce molto bene la strada verso la Continassa, perché l’ha percorsa per un anno intero nella stagione 2020-2021. Era un ritorno in casa bianconera, all’epoca però come semplice, il viceallenatore di Andrea Pirlo, con un ruolo inevitabilmente in ombra. Thiago Motta, esonero comunicato a telefono“Bentornato,! Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro”. Così lasui propri profili social nell’annunciare il cambio sulla panchina alle 17:00 di domenica 23 marzo. L’italo-brasiliano paga la sconfitta di Firenze, la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo di delusioni, acuite dallo storico ko casalingo contro l’Atalanta a “completare” le figuracce (con annessa eliminazione precoce) in Champions League contro il Psv Eindhoven e in Coppa Italia contro l’Empoli dei giovanissimi.