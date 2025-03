Fanpage.it - Noland, il primo paziente Neuralink con un chip nel cervello: “Legge i pensieri, so quali sono i rischi”

Leggi su Fanpage.it

Il dispositivo è la dimostrazione di come la tecnologia potrebbe cambiare la vita dei pazienti con paralisi, ma ci posessere anche inconvenienti. Nolad ha accettato di far parte di uno studio di sei anni, non è chiaro cosa succederà in futuro. Non solo, il dispositivo ha sollevato anche dubbi sulla privacy.