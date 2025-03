Ilgiorno.it - No alla Milano-Meda a pagamento . Raccolte migliaia di firme : "Basta usarci come bancomat"

Prosegue la raccolta diper chiedere di mantenere gratuito il transito sulla. Il Partito Democratico che nelle scorse settimane aveva consegnato 6milain Regione ne haaltre mille. "Depositeremo anche quelle entro breve – spiega il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo – E così continueremo a fare, ad ogni millepervenute. Questo a riprova dell’ampia contrarietà contro questo assurdo balzello imposto ddestra in Lombardia. La nostra richiesta è chiara. La Regione trovi un’alternativa per non gravare ulteriormente sui cittadini.con le cieche manovre con l’unico fine di aggiustare i conti. Serve una soluzione che sia politica". Per ora nonostante le richieste è stata confermata l’introduzione del pedaggio con la possibilità, per i pendolari, di usufruire di agevolazioni.