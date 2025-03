Ilnapolista.it - Ninna Quario, mamma di Brignone: «È stata agevolata da non avere più me al seguito? Non credo»

Leggi su Ilnapolista.it

Federicaè la campionessa del mondo di sci. Ieri sera le gare cancellate hanno donato all’italiana la matematica certezza di concludere la stagione al primo posto della classifica mondiale. Oggi il Giornale intervista ladi Federica,, tra l’altro ex collaboratrice del quotidiano.«Fino al 2015 lei non ha mai vinto. E quindi non si capiva se veramente sarebbe diventata forte o meno».Leggi anche:(ladi) è tornata: «Federica sottovalutata perché non si è coltivata mediaticamente»La-giornalista di: «Quando si fece male al ginocchio mi scrisse:vieni qui»Sembrava destinata a restare sempre la “figlia della”.«Sì, l’eterna promessa, con un gran talento che però non si esprimeva. E all’inizio della coppa 2016-17, fino a metà gennaio, era in una crisi pazzesca, finché non è andato suo fratello Davide a lavorare con lei: fino ad allora aveva vinto due fare e da lì invece cominciò a vincere con più frequenza.