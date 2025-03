Milanotoday.it - Niente da fare per l'Alcione: la Pro Vercelli passa 1 a 2

Leggi su Milanotoday.it

"Termina con una sconfitta la 33ª giornata di Serie C Now. La sfida interna contro la Profinisce infatti 2-1 per gli ospiti, che capitalizzano al meglio le proprie occasioni e riescono poi a difendere il vantaggio con attenzione e un po’ di fortuna. Gli Orange infatti, come accaduto a.