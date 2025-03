Fanpage.it - Nicola Porro accusa Romano Prodi: “Ha messo le mani addosso a una nostra giornalista”

Il conduttore di Quarta Repubblica svela a "4 di Sera" il retroscena legato alla reazione didavanti alla domanda della giornalista Lavinia Orefice: "Le ha tirato una ciocca di capelli. Per carità, non si va in ospedale, ma lei era scioccata e io non ho mai visto una cosa del genere da un ex presidente del Consiglio". Poi annuncia: "Lunedì mostreremo tutto".