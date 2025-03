Inter-news.it - Neuer, Bayern Monaco è fiducioso: speranza contro l’Inter

Ilha comunicato nella giornata di oggi che Manuelha avuto una ricaduta al polpaccio destro, che comporterà lo slittamento del suo ritorno in campo. In Germania sono fiduciosi che il leggendario portiere tedesco riuscirà a recuperare per l’andata dei quarti di Champions.LA SITUAZIONE – A tre settimane dall’incrocio in Champions League, siache Inter avevano l’obiettivo di sfruttare la sosta delle nazionali per cercare di recuperare i vari giocatori infortunati. Se Inzaghi deve fare i conti con i problemi di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, neanche il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, può sorridere. Come annunciato oggi dal sito del club tedesco, Manueldovrà prendersi una pausa dagli allenamenti perché: «c’è stata una reazione nei muscoli del polpaccio».