Nessuno ha capito Ventotene

Pallanti?esame storico sul Manifesto europeista di, scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, compiuto dalla Camera dei deputati nel Palazzo di Montecitorio in Roma, ha dato questi voti: 4 all’onorevole Meloni, 3 alle opposizioni di sinistra. Il voto bassissimo alla sinistra è dovuto al fatto che hanno voluto distribuire uno scritto di 84 anni fa nella piazza "Pro Europa" a Roma, rendendolo un documento discutibile politicamente in questi giorni. Non si sono accorti che i tre autori, nel carcere a cielo aperto di, usavano parole di fuoco come "rivoluzione socialista" e "abolizione della proprietà privata", nell’anno in cui tramontava l’alleanza siglata nel 1939 fra Stalin e Hitler all’origine della Seconda guerra mondiale. Il 15 marzo 2025 soffiava sull’Europa un vento di crisi, ma che nulla aveva a che fare con le tragedie del 1941.