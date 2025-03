Ilgiorno.it - Nessuno aveva dato l’allarme. La morte in solitudine di Magnolia

Leggi su Ilgiorno.it

Manuelera solito stare lontano da casa anche diversi giorni senza dare notizie. Per questo motivo la madre e la sorella, con cui viveva a Darfo Boario Terme, non hanno sporto denuncia quando è scomparso. L’uomo mancava ormai da diversi giorni ma hanno pensato che volesse stare solo, come già accaduto in passato. Lui invece era morto in un bosco, a Paline di Borno: una zona tristemente nota alla cronaca perché alcuni anni fa in quell’area vennero trovati i resti carbonizzati di Carol Maltesi, la mamma uccisa, fatta a pezzi e bruciata da Davide Fontana. Secondo le telecamere di sorveglianza installate sulla Provinciale 5 che collega la Valle Camonica e Borno con La Valle di Scalve, la Panda diè transitata per l’ultima volta il 12 marzo scorso. Da oltre 10 giorni, dunque, di lui non c’erano tracce.