Sport.quotidiano.net - Nell’anticipo un risultato che non dispiace al clan spallino. Pari tra Legnago e Lucchese: occasione d’oro

È finito intà lo scontro diretto traSalus e, un punto a testa che non accontenta davvero nessuna delle due squadre. Per la Spal, spettatrice particolarmente interessata del confronto dello stadio Sandrini, la divisione della posta in palio è positiva. Con una vittoria oggi a Pineto infatti la squadra di Baldini supererebbe ladi una lunghezza, portandosi a quota 31 punti. Compiendo anche allungo molto importante nei confronti dei veneti – attualmente penultimi – che domenica prossima si presenterebbero a Ferrara a -7. Un fattore non trascurabile, considerando che le ultime speranze di salvezza diretta di Antenucci (foto) e compagni passano proprio per l’abbinata quintultimo posto e +9 sulla penultima della classe. Prima di tutto però bisogna vincere oggi a Pineto, non esattamente un dettaglio.