Gamberorosso.it - Nella valle del vino in Sudafrica si nasconde una cantina-fattoria olandese incredibile

Leggi su Gamberorosso.it

La zona di Franschhoek indeve la sua attitudine vinicola all’antico insediamento di ugonotti che portarono in loco le viti direttamente dalla Francia. Questaè conosciuta oggi come una delle più rinomate mete gastronomiche mondiali grazie alle numerose realtà che sono sorte a coronamento delle attività vinicole locali. Fra di esse una spicca per la sua attitudine all’autosufficienza che parte dale tocca ogni tassello della catena gastronomica. Babylonstoren è l’evoluzione di unache oggi è diventata una farm all’insegna della qualità e del lusso.Ciò che rimane della comunitàinSono molti i lasciti della culturain questa nazione, dagli idiomi che hanno dato vita alla lingua afrikaans fino alle splendide architetture coloniali concentrateprovincia del Capo Occidentale.