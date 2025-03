Iodonna.it - Nell’80° anniversario del 25 aprile, il contributo delle partigiane è ancora sottostimato. E proprio per rendere giustizia alle donne della Liberazione, Cinzia Spanò porta in scena “L’Agnese va a morire”. Con un messaggio importante per noi oggi (e una sorpresa riguardo ai compagni d’allora)

Il passo che più la commuove? Arriva quasi alla fine. «Io sono vecchia, non ho più nessuno, ma voialtri tornerete a casa vostra, potrete dirlo, quello che avete patito, e allora tutti ci penseranno prima di farne un'altra, di guerra. E anche quelli che non erano niente, come me, saranno sempre». Non ha dubbi,. Attrice e regista, già autrice di Palma Bucarelli e l'altra Resistenza e di Esagerate! (una stand-up comedy sulla parità di genere) ha trasformato in un monologo con l'accompagnamento musicale di Federica Furlaniva adi Renata Viganò («Fra i migliori romanzi partigiani che ho letto» assicurava Natalia Ginzburg): debutto il 4a Palazzo Marino (gratuito, prenotazioni qui), dal 13al Teatro LabArca (sempre a Milano), poi in tournée.