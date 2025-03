Isaechia.it - Ne Vedremo Delle Belle Vs la prima puntata del serale di Amici 24: ecco chi ha vinto la sfida di ascolti

È andata in onda ieri sera ladella fasedi, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla ventiquattresima edizione.Due new entry in giuria: Amadeus ed Elena D’Amario. Confermatissimo invece uno dei protagonisti dello spettacolo più richiesti da Rai e Mediaset, ovvero Cristiano Malgioglio, Confermatissimi anche cinque proftre squadre: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, a loro è andata ad aggiungersi Deborah Lettieri che ha preso il posto di Raimondo Todaro.Unaintensa, ricca di emozioni e di interessanti esibizioni. Unache ha visto anche le prime due eliminazioni. A lasciaresono stati la ballerina Asia De Figlio della squadra dei CuccaLo e il cantante Vybes, allievo di Zerbi.