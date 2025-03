Dilei.it - Ne vedremo delle belle, le pagelle del 22 marzo: Carmen sfortunata (3), Mara insuperabile (10)

Sulle note della celebre colonna sonora del film Rocky, Carlo Conti ha aperto la prima puntata di Ne, una gara a cui partecipano dieci bellissime showgirl nostrane: Valeria Marini, Pamela Prati, Lorenza Mario, Angela Melillo, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrini, Adriana Volpe, Veronica Maya,Russo e Laura Freddi.Nel programma televisivo le primedonne si scontrano a suon di performance per fare in modo che venga stilata una classifica finale dei loro talenti in base ai voti di tre giurati d’eccezione:Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Le protagoniste dello show televisivo però non possono decidere su che materia esibirsi e, alcune di loro, si sono trovate un po’ in difficoltà durante la loro performance.Venier. Voto: 10Le dieci concorrenti di Nehanno mostrato tutto il loro talento e la loro voglia di mettersi in gioco sul palco dello show televisivo ma anche i giurati sono stati protagonisti di puntata.