"Ne vedremo delle Belle", chi ha vinto la prima puntata: Valeria Marini delusa

News Tv. “Ne” vincitrice. Ieri sera è andata in onda ladel nuovo show ideato da Carlo Conti e che vede protagoniste dieci showgirl. Al termine della, un po’ come avviene anche a “Tale e Quale Show”, è stata eletta la vincitrice della. (Continua.)Leggi anche: Anna Tatangelo, dopo la rottura da Livio Cori un’altra delusione: il flop di “Scene da un matrimonio”Leggi anche: Benedetta Rossi si lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram: cos’è successo“Ne”, cos’è successo nellaIeri sera è andata in onda ladi “Ne“, nuovo talent show ideato da Carlo Conti. Le dieci showgirl in gara si sono cimentate in sfide di ogni tipo, dal musical alla gara di canto, dalle interviste al ballo, dimostrando di non aver mai perso il loro talento.