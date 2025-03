Oasport.it - NBA, i risultati della notte (23 marzo). Crollano i Lakers, sconfitta anche per Golden State. Bene Knicks e Bucks

Sono cinque le partiteNBA. Torna in campo LeBron James, ma i Los Angelessubiscono la peggiorloro stagione, crollando clamorosamente contro i Chicago Bulls per 146-115. Un secondo tempo a senso unico, con Chicago che chiude il terzo quarto per 39-27 e addirittura il quarto per 42-26. I protagonisti sono sicuramente Coby White che mette a referto 36 punti ed una tripla doppia clamorosa di Josh Giddey, che ha messo a referto 15 punti, 17 assist e 10 rimbalzi. James ha chiuso con 17 punti al suo ritorno in campo, mentre Luka Doncic ha concluso con 34 punti e 8 rimbalzi.CadonoWarriors senza Step Curry, che vengono sconfitti 124-115 dagli Atlanta Hawks, che avevano toccato già il +20 nel primo quarto, amministrando poi il vantaggio. Atlanta trascinata dalle doppie doppie di Trae Young (25 punti e 10 assist) e di Onyeka Okongwu (22 punti e 12 rimbalzi).