Nba, Chicago travolge i Lakers. Golden State ko ad Atlanta

Milano, 23 marzo 2025 - Il rientro dopo sette gare d'assenza di LeBron James non coincide con un risultato positivo per i, che alla Crypto.com Arena vengono demoliti da. I Bulls, al settimo successo nelle ultime nove uscite, si impongono con un netto 146-115, trascinati dai 67 punti in due della coppia White-Buzelis e dalla prestazione in tripla (quasi quadrupla) doppia di Giddey, che fa registrare 15 punti, 17 assist, 10 rimbalzi e 8 palle recuperate. Inutili per la franchigia di Los Angeles, oltre al ritorno di LeBron e di Hachimura, le prove di Doncic, che termina la sfida con un bottino di 34 punti (oltre a 8 rimbalzi), e Reaves, che realizza 25 punti. Priva di Curry (tenuto fermo ai box in via precauzionale),cade ad, dove gli Hawks ottengono la settima affermazione nelle ultime 10 partite giocate.