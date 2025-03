Lanazione.it - Nave oceanografica si incaglia all’Elba, in salvo 11 membri dell’equipaggio

Portoferraio (Isola d’Elba), 23 marzo 2025 – Una, la Fugro Mercator battente bandiera delle Bahamas e lunga 42 metri, impegnata in operazioni di monitoraggio dei fondali marini, si èta sabato sera sulla scogliera del promontorio dell'Enfola, nei pressi di Portoferraio all'Isola d'Elba. Lo rende noto la Guardia costiera, che ha tratto ingli 11dell'equipaggio. L'incidente, si spiega, ha "determinato un ingresso d'acqua nello scafo, inizialmente contenuto dall'equipaggio, ma che ha successivamente danneggiato una parte dei motori, provocando un blackout totale degli apparati di bordo». Al momento «non si registrano inquinamenti marini dovuti a sversamenti di combustibile”. Sulle cause dell'accaduto, spiega sempre la Capitaneria di porto, "da una prima ricostruzione, la, nel cercare riparo dal maltempo, si sarebbe avvicinata troppo alla costa urtando con il basso fondale e fermandosi lungo la falesia rocciosa presente in quell'area”, ma sono in corso accertamenti per chiarire “se lasia arrivata in prossimità della costa a causa del forte vento presente nella giornata di ieri oppure se abbia avuto problemi tecnici agli organi di propulsione”.