Tg24.sky.it - Nave di 42 metri rimane incagliata all'Isola d'Elba, salvati gli 11 membri dell'equipaggio

Unaoceanografica, la Fugro Mercator battente bandiera bahamense e lunga 42, impegnata in operazioni di monitoraggio dei fondali marini, si èsabato sera sulla scogliera del promontorio'Enfola, nei pressi di Portoferraio all'd'(Livorno). Lo rende noto la Guardia costiera, che ha tratto in salvo gli 11. L'incidente, si spiega, ha "determinato un ingresso d'acqua nello scafo, inizialmente contenuto dall', ma che ha successivamente danneggiato una parte dei motori, provocando un blackout totale degli apparati di bordo". Al momento "non si registrano inquinamenti marini dovuti a sversamenti di combustibile".