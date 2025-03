Nations League Germania-Italia 3-3 | tedeschi alle final four

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo un primo tempo inspiegabile chiuso con laavanti 3-0, non basta all'un secondo tempo tutto cuore, con la doppietta di Moise Kean e il gol su rigore di Raspadori, per rimettere apposto le cose dopo il ko a San Siro per 2-1. A Dortmund oggi 23 marzo finisce 3-3, con .