Sport.quotidiano.net - Nations League, Germania-Italia 3-3. Azzurri eliminati, tra rimpianti e polemiche

Dortmund (), 23 marzo 2025 - Dopo la sconfitta della gara di andata, firmata da Kleindienst e Goretzka in rimonta dopo il gol di Tonali illusorio per San Siro, la missione qualificazione alle Final Four diappariva già in salita: una salita che diventa un Everest allorché lanel primo tempo del Westfalenstadion vola subito sul 3-0 grazie al rigore trasformato da Kimmich (fallo di Buongiorno), al tap-in di Musiala dagli sviluppi di un corner nel quale l'intera difesa dell'è distratta e impegnata a protestare con l'arbitro Marciniak e all'incornata di Kleindienst, entrambe le reti su assist del numero 6. Nella ripresa, complici le mosse di Spalletti dalla panchina (ottimo in particolare l'ingresso di Raspadori), Kean ammorbidisce il passivo con una doppietta che poteva diventare una tripletta se Marciniak, dopo on field review, non avesse revocato il rigore precedentemente assegnato per un tocco di Schlotterbeck su Di Lorenzo.