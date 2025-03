Liberoquotidiano.it - Nations League, Germania-Italia 3-3: Azzurri eliminati

Leggi su Liberoquotidiano.it

Partita piena di emozioni, quella del ritorno ditra. Se l'andata aveva visto vincere la squadra di Nagelsmann, al ritorno invece la reazione di quella di Spalletti è stata importantissima. Soprattutto dopo il 3-0 dei tedeschi a fine primo tempo, che avrebbe potuto davvero abbassare il morale degli. La ripresa è stata particolarmente avvincente, con l'che recupera lo svantaggio arrivando al 3-2 grazie a una doppietta di Kean (che si conferma in uno stato di forma straordinario in questa stagione). Al 95', in pieno recupero, pareggia Raspadori su rigore. In generale, queste ultime partite della Nazionale non sono state particolarmente positive: il ruolino è di due sconfitte e un pareggio, con delle certezze da ritrovare per le prossime gare. Intanto, questo risultato determina il piazzamento nel Girone di qualificazione dei prossimi Mondiali.