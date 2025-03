Agi.it - Nations League, Germania in semifinale. L'Italia si ferma al 3-3

AGI - Non basta la rimonta né il coraggio. Finisce 3-3 tra, ma gli azzurri escono dallaper via del 2-1 maturato a San Siro. Prima i tre gol tedeschi nel quarto d'ora finale del primo tempo, con una Nazionale totalmente in bambola, soprattutto nel secondo gol, poi la reazione orgogliosa che porta al pareggio grazie alla doppietta di Kean e al rigore siglato da Raspadori. Non basta, è ladi Nagelsmann a centrare la finale four. Formazione iniziale dell'Si comincia con Luciano Spalletti che effettua quattro cambi come preventivato alla vigilia, con Gatti e Buongiorno in campo dal primo minuto (assente Calafiori a causa di un problema al ginocchio). Il ct ha piazzato Maldini a supporto di Kean, con Ricci in cabina di regia al posto di Rovella.