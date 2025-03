Agi.it - Nations League, Germania in semifinale. Italia si ferma al 3-3

AGI - Laè riuscita a pareggiare solo 3-3 con l'dopo essersi distanziata per 3-0 a Dortmund domenica, ma è riuscita a vincere la battaglia dei quattro volte campioni del mondo nei quarti di finale della UEFAgrazie alla vittoria per 2-1 all'andata a San Siro. Gol dellaIn questa seconda frazione, Joshua Kimmich ha segnato prima dal dischetto (30) e poi ha fornito gli assist per i gol di Jamal Musiala (36) e Tim Kleindienst (45). Reazione dell'L'ha poi reagito con due gol di Moise Kean (49, 69) e un gol su rigore di Giacomo Raspadori (90+5), lasciandola a un gol dall'aver forzato i tempi supplementari.