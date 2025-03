Lapresse.it - Nations League 2025, Germania-Italia: orario e dove vederla in tv

Sfida di ritorno dei quarti diper gli azzurri questa sera. Dopo la sconfitta a San Siro l’cerca la rivincita con laa Dortmund.La partita inizia alle 20.45: insarà visibile in diretta Tv su Rai1 ma volendo anche in streaming su RaiPlay. Su diversi siti esiste la diretta testuale del match.Gli azzurri devono ribaltare l’1-2 incassato la scorsa settimana a San Siro per sperare di accedere alle Ginal Four e arrivare dunque più tranquilli nel percorso di accesso ai Mondiali.